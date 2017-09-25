Кушнер использовал личный адрес для переписки с коллегами по Белому дому

ВАШИНГТОН – Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер время от времени использовал личный адрес электронной почты для общения с коллегами по Белому дому, сообщил в воскресенье его адвокат.

В период с января по август Кушнер отправлял или отвечал на письма сотрудников Белого дома со своего личного акканута, и таких сообщений было менее 100, говорится в заявлении адвоката Абби Лоуэлла.

«Обычно они пересылали новостные статьи или политические комментарии, и чаще всего диалог происходил, когда кто-то инициировал переписку, отправляя письмо на его личный адрес, а не на адрес в Белом доме», – сообщил Лоуэлл.

Адвокат сообщил, что Кушнер, который является ключевым советником Трампа, пользуется адресом Белого дома, чтобы обсуждать темы, связанные с Белым домом, и что все письма, которые не носят личного характера, переправлялись на его официальный аккаунт и сохранялись.

Первым об использовании Кушнером личного аккаунта электронной почты сообщило издание Politico.

Использование личного адреса электронной почты для обсуждения правительственных вопросов является политически нагруженной темой, которая занимала значительное место в ходе прошлогодней предвыборной кампании.

Значительная часть неудачной кампании Хиллари Клинтон проходила на фоне расследования ФБР в связи с ее использованием личного почтового сервера в бытность государственным секретарем. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что хотя Клинтон и ее помощники «крайне небрежно» обращались с секретной информацией, не было никаких доказательств, что кто-то намеревался нарушить закон. Коми выступил против уголовного преследования Клинтон.



Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что Клинтон заслуживает уголовного преследования. С такими заявлениями он выступал и после избрания президентом.

Когда участники состоявшегося на днях политического мероприятия в Алабаме, на котором присутствовал Трамп, начали скандировать «Посадить ее!», президент сказал: «Вам нужно обсудить это с [генеральным прокурором] Джеффом Сешнсом».