Курт Волкер: США обсуждают вопрос о передаче оружия Киеву

Специальный представитель президента США Курт Волкер заявил в субботу, что освобождение активистов крымскотатарского движения российскими властями может свидетельствовать о том, что Москва готова «к позитивным шагам» в разрешении конфликта на востоке Украины.

Напомним, на этой неделе представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, передали турецкой стороне. По словам активиста Мустафы Джемилева, Чийгоза и Умерова российские власти сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу и направился в Анкару.

Считается, что освобождение представителей Меджлиса стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

«Их освобождение стало небольшим позитивным сигналом», - заявил Курт Волкер в интервью агентству Reuters в Киеве, где он встретился с Чийгозом и Умеровым.

Накануне спецпредставитель президента США провел переговоры с представителем Кремля Владиславом Сурковым. По словам Волкера, встреча была «конструктивной», но пока не принесла заметных результатов.

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы выступить с общими идеями о том, как миротворческие силы могут быть использованы для разрешения конфликта», - сказал Волкер.

По его мнению, этот шаг может быть эффективным только в том случае, если миротворцы будут наделены широкими полномочиями и смогут действовать на всей территории региона.

Курт Волкер обвинил Россию в поддержке продолжающегося конфликта в Донбассе, но заявил, что в Москве начинают понимать, что продолжение агрессивной политики на востоке Украины не соответствует интересам Кремля.

«До сих пор Россия удерживала эту территорию, поддерживая конфликт в надежде, что это даст ей инструменты для давления на Украину, - считает Курт Волкер. – В реальности, как мне кажется, это привело к прямо противоположным результатам. Это привело к созданию Украины, которая более едина, более националистически настроена, более антироссийская и более ориентированная на Запад, чем когда-либо раньше».

Он также заявил, что Соединенные Штаты «активно рассматривают» вопрос о передаче Киеву военной техники и «летальных» вооружений для защиты своей территории.

«Это не настолько спорный вопрос», - подчеркнул Курт Волкер, пояснив, что это оружие необходимо украинским властям исключительно для «самозащиты».