Белый дом призвал власти Иракского Курдистана отменить референдум о независимости

Белый дом призвал руководство Иракского Курдистана отменить референдум о независимости, назначенный на 25 сентября. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Администрация США Сары Сандерс.

«Соединенные Штаты неоднократно заявляли лидерам регионального правительства Курдистана, что референдум отвлекает от попыток победить «ИГ» («Исламское государство») и стабилизировать ситуацию в освобожденных районах, - указывается в документе. - Проведение референдума на спорных территориях является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Вашингтон предлагает региональному правительству Курдистана отозвать решение о референдуме и провести «серьезный и последовательный диалог с Багдадом», которому США, как уже неоднократно заявлялось, готовы содействовать.

Иракские власти также выступают против проведения такого референдума, считая, что курды в стране и так обладают достаточно большой, закрепленной в конституции, автономией.

Резко против нынешнего референдума настроена Турция, которая на своей территории ведет многолетнюю борьбу с вооруженными курдскими формированиями. Турецкий президент уже заявил, что 22 сентября объявит о мерах в ответ на предстоящий референдум в Иракском Курдистане.