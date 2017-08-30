Кто и как дает имена ураганам?

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Ураган Харви, который обрушился на Техас, называют одним из самых разрушительных в истории США. Не исключено, что его имя больше никогда не будут использовать метеорологи, чтобы не напоминать людям о трагических событиях. «Голос Америки» объясняет, как ураганы получают свои имена.
Зачем ураганам имена?
Безымянные штормы (а изначально имена дают именно им) и ураганы сильно усложнили бы жизнь метеорологам, исследователям, капитанам кораблей, спасателям, да и обычным людям. Имена облегчают коммуникацию, а значит – повышают уровень безопасности. Именно поэтому Всемирная метеорологическая организация и создала специальный список, который обновляется каждый год.
Как же называли ураганы до того, как появилась система присвоения имен?
Часто ураганы называли именами святых. Например, ураган, который достиг Пуэрто-Рико 26 июля 1825 года, в день Святой Анны, так и назвали – Святая Анна. Иногда в качестве имени выбирали название местности, которая пострадала больше всего. А порой имя диктовала форма урагана. Именно так в 1935 году получил наименование ураган Булавка.
Сколько всего имен в списке?
Каждый год в список включают 21 имя – по количеству всех букв в алфавите, кроме Q, U, X, Y и Z – они не используются. Имена используют по порядку: первый ураган в сезоне называют по имени, которое начинается на А, второй – на В и так далее.
А что делать, если все буквы в алфавите кончились?
Такое случается крайне редко: обычно число тропических штормов и ураганов не превышает 21. Если же это все-таки происходит, на помощь приходит греческий алфавит. Ураганы получают имена Альфа, Бета, Гамма, Дельта и другие.
Когда ураганы называют женскими именами, а когда – мужскими?
Сначала ураганы были исключительно «женщинами». Присваивать стихийным бедствиям женские имена начали военные метеорологи во время Второй мировой войны. В 1953 году этот способ был утвержден официально. Но с 1978 года ситуация изменилась: ураганам стали давать и мужские имена.
Сколько имен уже «израсходовали» метеорологи в этом году?
Для Атлантического побережья список ураганных имен на 2017 год выглядит так: Арлин, Брет, Синди, Эмили, Франклин, Харви, Ирма, Хосе, Катя, Ли, Мария, Офелия, Филипп, Рина, Син, Тэмми, Винс и Уитни. Сейчас Техас переживает последствия урагана по имени Харви. Это шестое имя в списке, остается еще 12. Но, вероятно, они так и останутся неиспользованными.
Может ли ураган «уйти в отставку»?
Может, если он стал слишком разрушительным. В этом случае повторное использование того же имени может быть слишком болезненным для пострадавших. К примеру, урагана с именем Катрина больше не будет. Его удалили из списка имен и никогда не будут использовать в дальнейшем.
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