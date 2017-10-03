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Кремль предостерег сторонников Навального от несанкционированных акций

Алексей Навальный

Российский оппозиционер был арестован на 20 суток ранее на этой неделе

Кремль предостерег сторонников арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального от проведения несанкционированных акций, заявив, что организаторы таких акций будут привлекаться к ответственности.

В понедельник российский суд приговорил Навального к третьему сроку тюремного заключения в этом году. Его арест на 20 суток означает, что он не сможет принять участие в митинге, который планировалось провести в родном городе президента Владимира Путина Санкт-Петербурге 7 октября – в день рождения российского лидера.

Кремль предостерег сторонников Навального от проведения любых несанкционированных митингов в его отсутствие.

«Призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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