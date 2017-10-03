Кремль предостерег сторонников Навального от несанкционированных акций

Кремль предостерег сторонников арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального от проведения несанкционированных акций, заявив, что организаторы таких акций будут привлекаться к ответственности.

В понедельник российский суд приговорил Навального к третьему сроку тюремного заключения в этом году. Его арест на 20 суток означает, что он не сможет принять участие в митинге, который планировалось провести в родном городе президента Владимира Путина Санкт-Петербурге 7 октября – в день рождения российского лидера.

Кремль предостерег сторонников Навального от проведения любых несанкционированных митингов в его отсутствие.

«Призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.