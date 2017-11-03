В Косово встревожены растущим российским влиянием в регионе

Косовский центр исследований в области безопасности выпустил доклад, посвященный анализу российского вмешательства в дела Республики Косово. Согласно исследованию, Россия проводит политику, направленную на подрыв государственного строительства в республике, основанного на системе демократических ценностей Запада.

Как утверждают исследователи, Москва использует различные деструктивные инструменты, чтобы подорвать мирное существование многочисленных этносов Косово, и разжечь местный сепаратизм внутри сербской общины в северных муниципалитетах. В условиях недостатка данных о финансовой и экономической ситуации в местных НКО в северном Косово, создался своего рода вакуум для продвижения российских интересов и усиления влияния, пишут эксперты.

В 2001 г., когда российский военный контингент совершил марш-бросок в Косово, президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении дипломатического и военного присутствия на Балканах.

Хотя этот регион и сегодня остается в числе приоритетов российской международной политики, отмечают косовские эксперты, начиная с 2014 года, политика санкций Косово против России не обновлялась и не была согласована с вектором международной политики США и Европейского Союза.

Неэффективность этих мер также проявляется в том, что российские компании, преимущественно связанные с нефтепродуктами, продолжают присутствовать на рынке в Косово. По данным 2017 года, российский импорт в Косово превысил 10 миллионов евро, в то время как экспорт из Косово в Россию полностью отсутствует.

Более 1000 граждан России посещает Косово каждый год, но граждане Косово не могут посещать Россию по причине непризнания их паспортов. Отмечается также и значительное присутствие в информационном пространстве региона пророссийских каналов RT и Sputnik.

Косовский центр исследований в области безопасности является независимым институтом, который изучает вопросы развития сектора безопасности и реформ в Косово и Западных Балканах. Он активно пропагандирует принципы добросовестного управления, целостности и устойчивости.