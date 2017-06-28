Американские законодатели готовы ввести запрет на поездки граждан США в КНДР

Обе палаты Конгресса готовят законопроект, вводящий запрет на путешествия американцев в Северную Корею после смерти гражданина США, задержанного и осужденного властями КНДР, а также в связи с тем, что еще трое американских граждан продолжают находиться в заключении в Северной Корее.

«Нет сомнений в том, что мы не должны пускать на самотек поездки людей в Северную Корею, – сказал в среду председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, республиканец из штата Теннесси. – Мы должны ввести запрет на поездки (в КНДР) и уже работаем над соответствующим законопроектом».

«Нам необходимо защитить американцев. Думаю, нужно ограничить американцам доступ (в Северную Корею), так как мы не можем обеспечить им там защиту», – сказал самый высокопоставленный демократ комитета по международным отношениям – Бен Кардин, сенатор от штата Мэриленд.

Опасность, сопряженная с поездками в Северную Корею, стала еще более очевидной после смерти 22-летнего американского студента Отто Уормбира в начале месяца. Власти КНДР приговорили его к лишению свободы за то, что он, предположительно, украл в гостинице плакат, висящий на стене. Позже, Северная Корея выдала его Соединенным Штатам, но, на тот момент, Уормбир уже был в состоянии комы из-за повреждения мозга, которое привело к его смерти.

Ожидается, что комитет по международным делам Палаты представителей рассмотрит билль по ограничению поездок американцев в Северную Корею в течение нескольких дней или недель. Согласно предложенному законопроекту, туристические поездки в КНДР будут запрещены, а для посещения страны с иными целями потребуется особое разрешение. Сенатская версия билля будет рассмотрена предположительно в такие же сроки.

В обеих палатах Конгресса законопроект пользуется поддержкой представителей обеих партий.