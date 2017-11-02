Южная Корея: Пхеньян, возможно, готовится к новому ракетному испытанию

Южнокорейская разведка заявляет, что КНДР, возможно, готовится к проведению очередного ракетного испытания – всего за несколько дней до того, как на разделенный полуостров прибудет президент США Дональд Трамп.

Как заявили в четверг представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи, на объектах исследования ракетных технологий в Пхеньяне выявлена активизация деятельности.

Северная Корея в последние годы неоднократно проводила испытания в рамках ракетной и ядерной программ, нарушая международные санкции. По оценкам южнокорейской разведки, северокорейский ядерный полигон Пунгери мог понести ущерб в ходе шестого и самого мощного на данный момент ядерного испытания, проведенного 3 сентября, поскольку взрыв вызвал по меньшей мере три повторных подземных толчка.

«Северная Корея будет постоянно продвигать дальнейшие ядерные испытания и продолжать работу над уменьшением и диверсификацией боеголовок», – заявила разведывательная служба.

Продолжение ядерных и ракетных испытаний привело к словесному противостоянию между Пхеньяном и Трампом, который открыто пригрозил военными действиями против Северной Кореи. Этот вопрос станет одной из главных тем предстоящего турне американского лидера по пяти странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого он в следующий вторник посетит Сеул.

Трамп также посетит Японию, Китай, Вьетнам и Филиппины.