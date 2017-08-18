CША и Южная Корея проведут совместные военные учения

Соединенные Штаты и Южная Корея на следующей неделе проведут совместные учения, получившие название «Ulchi Freedom Guardian (UFG)». Масштабные маневры, которые будут продолжаться с 21 по 31 августа, должны стать ответом на недавние агрессивные заявления лидеров КНДР.

В Пентагоне подчерккнули, что в учениях будет задействовано 17 500 американских военнослужащих. К ним присоединятся подразделения из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

«Учения должны продемонстрировать готовность защитить государства региона и сохранить стабильность на Корейском полуострове», - говорится в заявлении американского военного ведомства.