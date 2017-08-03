После нокаута Владимир Кличко объявил об уходе из бокса

Заявление спортсмена означает, что матча-реванша с британским боксером Энтони Джошуа не будет
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко в четверг объявил о завершении спортивной карьеры, таким образом исключив проведение матча-реванша с британцем Энтони Джошуа.
41-летний украинский боксер был отправлен в нокаут в 11 раунде поединка с Джошуа, проходившем в апреле на стадионе «Уэмбли».
Кличко объявил об уходе из бокса на своем сайте и разместил видео в своем аккаунте в Твиттере после обрушения сервера сайта.
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