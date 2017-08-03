Линки доступности

Языки
Новости

После нокаута Владимир Кличко объявил об уходе из бокса

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Заявление спортсмена означает, что матча-реванша с британским боксером Энтони Джошуа не будет

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко в четверг объявил о завершении спортивной карьеры, таким образом исключив проведение матча-реванша с британцем Энтони Джошуа.

41-летний украинский боксер был отправлен в нокаут в 11 раунде поединка с Джошуа, проходившем в апреле на стадионе «Уэмбли».

Кличко объявил об уходе из бокса на своем сайте и разместил видео в своем аккаунте в Твиттере после обрушения сервера сайта.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG