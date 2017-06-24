Кыргызстан пока не будет отправлять своих военнослужащих в Сирию

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев опроверг информацию о возможной отправке военнослужащих из республики в Сирию.

На прошлой неделе несколько депутатов Госдумы РФ сообщили СМИ о подготовке соглашения, согласно которому к российскому военному контингенту в Сирии могут присоединиться миротворческие подразделения из Кыргызстана и Казахстана.

Тем не менее в субботу Алмазбек Атамбаев заявил, что не обсуждал этот вопрос во время своего недавнего визита в Москву.

«Этот вопрос вообще не возникал ни во время встречи в узком формате – у нас был обед с Владимиром Владимировичем (Путиным) в течении двух с половиной часов – ни вообще не поднимался», - сказал глава Кыргызстана.

Он добавил, что даже если эта инициатива и будет когда-либо обсуждаться, то для принятия решения об отправке военных Бишкеку понадобится разрешение соответствующих структур ООН.

Между тем накануне источник в силовых структурах Кыргызстана подтвердил в интервью агентству «Интерфакс», что переговоры об отправке подразделений из республики в Сирию действительно ведутся.

«Решение еще не принято. Пока наши ведут переговоры по отправке военных. Вряд ли до конца выборов президента республики будет принято такое решение», - заявил собеседник агентства.

Ранее телевизионный канал «Хабертюрк» сообщил, ссылаясь на представителей турецких властей, что в рамках соглашения о создании зон деэскалации в Сирии Россия и Турция могут разместить дополнительные воинские подразделения в провинции Идлиб. Также телеканал рассказал, что Россия предложила направить в Сирию военных из Кыргызстана и Казахстана.

Эту информацию уже опроверг министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, заявивший, что Астана «ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию».