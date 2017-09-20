«Kingsman: Золотое кольцо», «Хранилище» и «Техасская резня бензопилой»

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4036914.html
Колин Ферт вновь перевоплощается в секретного агента во втором «Kingsman», Джеймс Франко сталкивается с призраками в хорроре «Хранилище», Анджелина Джоли может получить Оскар за «Сначала они убили моего отца»
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