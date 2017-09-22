Ким Чен Ын приравнял выступление Трампа в ООН к объявлению войны

Лидер Северной Кореи заявил в пятницу, что Пхеньян рассмотрит «беспрецедентно жесткие контрмеры в истории» в ответ на угрозы Дональда Трампа уничтожить КНДР.

Назвав Трампа «ненормальным», а его комментарии «наиболее свирепым объявлением войны в истории», Ким Чен Ын заявил, что выступление президента США в ООН подтвердило, что северокорейская ядерная программа находится на правильном пути.

«Вместо того, чтобы запугать или остановить, его слова убедили меня, что выбранный мной путь является единственно верным», сказал Ким Чен Ын в заявлении, распространенном официальным северокорейским информагентством ЦТАК. Трамп «дорого заплатит за свои слова», говорится в заявлении.

В своей речи на Генассамблее ООН во вторник Дональд Трамп сказал, что в случае угрозы Соединенные Штаты «полностью уничтожат» Северную Корею, и назвал ее руководителя «ракетчиком», который движется к самоубийству. Эти слова стали наиболее прямой угрозой применения военной силы в отношении КНДР, которая провела 3 сентября шестое и самое крупное ядерное испытание.

В ответ Ким Чен Ын пообещал Трампу «результат, который превзойдет его ожидания», не уточнив, какие именно шаги имеются в виду.

«Я обязательно приручу этого ненормального американского старика огнем», заявил лидер КНДР.