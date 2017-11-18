В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве двух россиян, которых разыскивает Интерпол. Первый задержанный подозревается в убийстве летом 2004 года главного Пола Хлебникова, главного редактора русского издания американского журнала Forbes, и вице-премьера Чечни Яна Сергунина. СБУ отмечает, что задержанный занимался на Украине вымогательством у частных предпринимателей.

Второй задержанный, выходец из Чечни, по информации СБУ, был участником организованной группы угонщиков престижных автомобилей. Власти Франции объявили его в международный розыск.