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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова

Пол Хлебников. Архивное фото.

Задержанный занимался на Украине вымогательством у частных предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве двух россиян, которых разыскивает Интерпол. Первый задержанный подозревается в убийстве летом 2004 года главного Пола Хлебникова, главного редактора русского издания американского журнала Forbes, и вице-премьера Чечни Яна Сергунина. СБУ отмечает, что задержанный занимался на Украине вымогательством у частных предпринимателей.

Второй задержанный, выходец из Чечни, по информации СБУ, был участником организованной группы угонщиков престижных автомобилей. Власти Франции объявили его в международный розыск.

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