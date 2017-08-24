Взрыв в Киеве: двое пострадавших

Два человека получили травмы в результате взрыва, прогремевшего в центре Киева в четверг, сообщили представители украинской полиции. Инцидент имел место на улице Грушевского в 14.06 по местному времени, отмечается в заявлении правоохранительных органов.

Других деталей не приводится.

Украинское телевидение показало женщину, лежащую на улице вблизи правительственного здания.