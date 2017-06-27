Офицер украинской разведки убит в результате взрыва автомобиля в Киеве

Министерство обороны Украины охарактеризовало взрыв, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал, как теракт
В результате взрыва автомобиля в центре Киева во вторник погиб полковник военной разведки Украины. Сообщившее об этом министерство обороны охарактеризовало инцидент как «террористический акт».
Полиция сообщила, что взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие в 8:16 по московскому времени, когда автомобиль находился в движении. Взрывом убило водителя и ранило прохожего.
«В результате взрыва сотрудник главного управления разведки министерства обороны полковник Максим Шаповал был убит», – говорится в сообщении военного ведомства.
Полиция и министерство не сообщили дальнейших подробностей о том, кто может стоять за атакой.
С начала конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины в 2014 году количество инцидентов с применением взрывчатки вне зоны конфликта увеличилось, но подрывы автомобилей происходят относительно редко.
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