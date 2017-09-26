Трамп выступил в поддержку единства Испании

Президент Дональд Трамп подтвердил во вторник, что на следующей неделе он намерен посетить Пуэрто-Рико и Виргинские острова, пострадавшие от недавних ураганов «Ирма» и «Мария».

«Процесс восстановления будет очень, очень трудным», - заявил глава Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

По его словам, «масштабная помощь уже подготовлена», и федеральные власти готовы «помогать в ликвидации последствий» разрушительных штормов.

Напомним, глава правительства Испании прибыл с визитом в Вашингтон в понедельник. До этого президент Трамп и премьер-министр Рахой провели телефонные переговоры в августе этого года, после того, как в результате террористической атаки в Барселоне погибли 13 человек, и более 100 получили ранения.

Наблюдатели в Вашингтоне отмечали, что визит пришелся на непростое время для обоих лидеров. Недавние комментарии Дональда Трампа, резко осудившего игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ), в знак протеста против нарушения прав меньшинств отказавшихся встать при исполнении национального гимна, вызвали волну критики со стороны политиков, спортсменов и журналистов. Как отмечали комментаторы, глава Белого дома потратил больше времени на обсуждение поведения футболистов, чем на подготовку программы помощи Пуэрто-Рико, пострадавшего от урагана.

Еще одной проблемой стал вероятный провал новой попытки отменить принятый по инициативе Барака Обамы закон о доступном здравоохранении. Как стало известно во вторник, поддержанный администрацией Трампа законопроект вряд ли наберет достаточное количество голосов в Сенате.

В свою очередь, главу правительства Испании ожидают собственные политические испытания: на этой неделе в Каталонии пройдет референдум, главным вопросом на котором будет объявление независимости от Испании. В Мадриде эту иницитиаву уже объявили противоречащей конституции.

По мнению Трампа, Каталония вряд ли проголосует за независимый статус.

«Я действительно думаю, что Каталония останется в составе Испании, - заявил президент США. – Я поддерживаю единую Испанию».

Как сообщил глава Белого дома, лидеры двух государств согласились с оценками ситуации в Венесуэле и Северной Корее.

«То, что происходит в Венесуэле неприемлено, - сказал Мариано Рахой. – Власти старны действуют антидемократично, и здесь крайне важна роль международных санкций. Международное сообщество должно оказать давление на (власти) Венесуэлы».

Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает использование военной силы для разрешения конфликта с Пхеньяном, но отказался отвечать на вопросы о возможной стратегии США по этому вопросу.

«Посмотрим, что будет происходить», - уклончиво ответил он.

Он подчеркнул, что его администрация намерена продолжить сотрудничество с Мадридом «во всех сферах».

«Я надеюсь, что Испания присоединится к санкциям против режима Мадуро», - подытожил Дональд Трамп.