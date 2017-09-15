Нужна ли России демократия?

МОСКВА – 15 сентября во всем мире отмечается как Международный день демократии. Повсеместно эту дату рассматривают, прежде всего, как повод обратить внимание на состояние демократии как на планете в целом, так и в отдельных ее регионах и странах.

Основатель Открытой России Михаил Ходорковский к 15 сентября написал колонку для The New York Times под названием «Демократия – единственная верная стратегия для России».

«Спустя более 25 лет после развала Советского Союза и попытки построить демократию на его месте Россия в очередной раз стала авторитарным государством», – констатировал автор.

По его мнению, российский авторитаризм имеет серьезные последствия не только для граждан России, но и для соседних стран и всего остального мира, поскольку Кремль использует устаревшая стратегию, которая приводит к «истерии военного авантюризма».

«Прокремлевские пропагандисты, такие как Дмитрий Киселев, известный ведущий государственного телеканала, даже высказывают предположения, что «агрессивное поведение» США может вызвать ядерный ответ со стороны России, – указывает Михаил Ходорковский. – Неудивительно, что Кремль использует дезинформацию и прочие грязные средства для того, чтобы внести разлад в страны Запада и подорвать веру в демократические системы. Российские лидеры убеждены, что западная демократия является угрозой для авторитарного порядка в подмятой ими стране».



Любое ослабление демократии может быть только выгодно кремлевской системе правления, утверждает основатель Открытой России. Он также поднимает вопрос: является ли Россия непригодной для демократии?

«Я отвергаю заблуждение, согласно которому россияне почему-то неспособны к построению демократических институтов, – подчеркнул Михаил Ходорковский. – Люди говорили то же самое о немцах. Как неправы они были. Страны и их граждане меняются, обычно в ответ на собственные неудачи».

Политик убежден, что задача демократически настроенные россияне состоит не в том, «чтобы просто отстранить господина Путина от власти, а в том, чтобы сменить авторитарную систему, которую он олицетворяет».

В свою очередь, профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс в интервью Русской службе «Голоса Америки» напомнил, что в Древней Греции была дискуссия, в ходе которой говорили, что богине красоты Афродите поклоняются те, кто уродлив и страшен.

«В общем, больше всего люди ценят то, чего у них нет, – продолжил он. – И в этом смысле День демократии для России – самый большой праздник, Потому что это то, что у нас отсутствует, что игнорируется. Ситуация с демократией чудовищная, и каждый день она проявляется на свой лад. Вот недавно прошли местные выборы, в Москве избирали муниципальных депутатов. Но о каких выборах можно говорить, если больше 85 процентов населения столицы не участвовали в них. Это какие-то маргинальные игры. А демократия – это народовластие».

Игорь Чубайс убежден, что в России между властью и обществом колоссальный разрыв: «Нам, конечно, острейшим образом не хватает демократии. Это главная проблема. И пока мы ее не решим, у нас нет никаких перспектив».

Для профессора очевидно, что демократия – угроза не только режиму Путина, но и всей той авторитарной системе, которая существует с 1917 года.

«Особенность этой системы в том, что в нормальной стране народ – источник власти, и народ выбирает своего правительства, – пояснил он. – А в нашей стране, как бы правительство выбирает народ, делает за него выбор, задает вектор движения и обязывает народ двигаться то в сторону «светлого будущего», то вообще непонятно куда. Голос народа в России просто не слышен».

По словам Игоря Чубайса, если страна действительно перейдет к демократии, когда станут возможными нормальные демократические выборы, то «вся эта так называемая элита, так называемая власть просто слетит, она абсолютно никому не нужна и никого не представляет».

«Не случайно вся история нашей страны, начиная с 1917 года, связана с разными модификациями страшной организации под названием ВЧК, КГБ и том подобное, – заметил он. – Эта организация до сих пор орудует в России, фактически управляет ею, что лишний раз доказывает такой факт: на днях в Кирове произошло чудовищное событие – открытие музея Феликсу Дзержинскому, главному палачу России».

По оценке профессора, в каком-то смысле в России сейчас стало суть свободнее, чем при советской власти.

«Тогда границы были закрыты. А сейчас за 20 лет порядка 20 миллионов человек покинуло страну. Но это не демократия. Просто этой власти не нужен народ. Им нужна нефть и газ», – заключил Игорь Чубайс.