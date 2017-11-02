Аятолла Хаменеи призвал Путина совместными усилиями «изолировать» США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил президенту России Владимиру Путину, что Тегеран и Москва должны активизировать сотрудничество, чтобы «изолировать» США и помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

Иран и Россия являются главными союзниками президента Сирии Башара Асада, в то время как США, Турция и большинство арабских стран поддерживают повстанческие группировки, сражающиеся за его отстранение от власти.

«Наше сотрудничество может изолировать Америку. Провал поддерживаемых США террористов в Сирии нельзя отрицать, но американцы продолжают свои заговоры», – заявил Хаменеи Путину, согласно иранскому государственному телевидению.

После российского военного вмешательства в войну в Сирии в 2015 году и увеличения военной помощи Ирана Асад вернул значительные территории страны, которые контролировали повстанцы, и вытеснил боевиков «Исламского государства» из районов в центральной части и на востоке Сирии.