Кевин Спейси извинился перед актером, обвинившим его в сексуальных домогательствах

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Актер Кевин Спейси заявил в воскресенье, что он «более чем шокирован» обвинениями в сексуальных домогательствах юноши-подростка несколько десятилетий назад.

Двукратный обладатель премии «Оскар» написал в Твиттере, что не помнит об этом случае.

«Если я действительно вел себя так, как описывает [Энтони Рэпп], я приношу ему свои искренние извинения за то, что было крайне неуместным пьяным поведением, и я сожалею о тех чувствах, которые, как он говорит, не покидали его все эти годы», – заявил он.

В интервью интернет-изданию BuzzFeed актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси подружился с ним, когда они оба играли в бродвейских шоу. Рэппу было 14 лет, когда он участвовал в вечеринке в доме Спейси в 1986 году, рассказал он. По словам Рэппа, к концу вечеринки подвыпивший Спейси повел его с собой, положил на кровать и забрался на него.

Рэпп заявил, что хотя 26-летний Спейси крепко удерживал его, ему удалось вырваться и покинуть дом.

Звезда телесериала «Звездный путь: Дискавери» (Star Trek: Discovery) Рэпп, которому сейчас 46 лет, заявил, что решил выступить после того, как обвинения, выдвинутые против продюсера Харви Вайнштейна, породили дискуссию о сексуальных злоупотреблениях и домогательствах в индустрии развлечений.

Спейси, которому сейчас 58 лет, впервые объявил о своей гомосексуальной ориентации в воскресенье через Твиттер.

«Самые близкие мне люди знают, что в течение моей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами, – заявил он. – Я любил и имел романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я предпочитаю жить, как гей».

Спейси всегда решительно защищал свою частную жизнь и ранее никогда не говорил о своей сексуальной ориентации, но заявил, что рассказ Рэппа побудил его признаться.

«Я хочу сказать об этом честно и открыто, и это начнется с исследования моего собственного поведения», – сказал он.