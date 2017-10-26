Засекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди предаются гласности

В четверг, 26 октября, Национальные архивы США открывают для общественности последнюю, прежде засекреченную часть материалов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Напомним, что Кеннеди был застрелен из винтовки 22 ноября 1963 года во время посещения Далласа.

Документы, ранее недоступные исследователям, предаются гласности в соответствии с Законом о документах, связанных с покушением на Джона Ф. Кеннеди, принятым в 1992 году. Согласно этому закону, срок хранения этих документов в режиме секретности истекает 26 октября 2017 года.

Ранее в этом месяце о готовности Белого дома рассекретить их заявил президент Трамп.

«При условии, что я получу дополнительную информацию, я, как президент, разрешу раскрыть секретные документы о Джоне Фитцджеральде Кеннеди, которые долгое время были заблокированы», – написал президент в «Твиттере».

Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что под давлением спецслужб президент может запретить публикацию архивных данных. Речь идет о более чем трех тысячах материалов ФБР и ЦРУ, а также 30 000 документов, которые никогда не публиковались полностью.

Напомним, что в 1992 году была создана специальная комиссия для проведения дополнительного расследования обстоятельств трагедии, и изучения связанных с ней документов. Результаты работы этой комиссии до сих пор неизвестны.

Следствие по делу об убийстве Джона Кеннеди пришло к выводу, что преступление совершил стрелок-одиночка по имени Ли Харви Освальд.