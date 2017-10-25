«Лаборатория Касперского» призналась в получении доступа к хакерскому коду АНБ

Базирующаяся в Москве компания «Лаборатория Касперского» признала, что ее антивирусная программа получила исходный код для американского хакерского инструмента с персонального компьютера в США.

Об этом сообщается в заявлении компании, где описаны предварительные результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений СМИ о том, что российское правительство использовало антивирус «Касперский» для получения доступа к технологиям Агентства по национальной безопасности США.

Хотя компания дала правдоподобное объяснение случившегося, как и предсказывали некоторые эксперты, представители властей США, предлагавшие отказаться от продукции лаборатории на компьютерах, содержащих конфиденциальную информацию, скорее всего обратят внимание на тот факт, что, согласно заявлению компании, она изъяла секретный код, не представлявший угрозы для пользователя.

В заявлении компании говорится, что она нашла этот код годом ранее, чем сообщают СМИ, в 2014 году. При анализе содержания файла аналитик обнаружил, что он содержит исходный код для хакерского инструмента, который, как было установлено позже, связан с группировкой Equation Group. Аналитик сообщил об этом главе компании Евгению Касперскому, который распорядился уничтожить копию кода, заявляют в компании.

Газета Wall Street Journal 5 октября сообщила, что работающие на российское правительство хакеры предположительно пыталось получить доступ к материалам сотрудника АНБ, используя ПО «Лаборатории Касперского» для выявления секретных файлов. Газета New York Times 10 октября сообщила, что власти Израиля уведомили США об этой операции после взлома сети «Лаборатории Касперского».