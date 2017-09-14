Основатель «Лаборатории Касперского» принял приглашение выступить в Конгрессе США

ВАШИНГТОН, 14 сентября (Рейтер) - Соучредитель и исполнительный директор московской компьютерной фирмы «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил в четверг, что принял приглашение от законодателей США выступить на слушаниях перед ними в конце этого месяца. Слушания будут посвящены безопасности антивирусных систем, производимых «Лабораторией Касперского».

По словам российского предпринимателя, чтобы ему во время прибыть в США, ему будет необходимо получить ускоренную визу.

Выступление в Конгрессе станет для Касперского очередной попыткой, в этот раз на самом высоком уровне, доказать властям США, что его антивирусные программы не используются Кремлем в целях шпионажа.

«Я благодарен за это приглашение выступить на слушаниях перед

Комитетом по науке, космосу

и технологиям Палаты представителей США и принимаю его. Если я смогу получить ускоренную визу, то я с нетерпением жду возможности ответить на все вопросы, касающиеся обвинений в адрес моей компании и производимой ей продукции», - написал Касперский в электронном письме Reuters.

Приглашение Касперский получил через день после того, как администрация президента Дональда Трампа распорядилась, чтобы все правительственные ведомства удалили из своих компьютерных сетей продукты «Касперского».

В Вашингтоне обеспокоены, что базирующаяся в Москве компания подвержена влиянию Кремля, и использование ее антивирусных программ может угрожать национальной безопасности.

В среду вечером на это распоряжение администрации Трампа отреагировали и российские власти.

Решение американского правительства отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского» вызывает сожаление и отдаляет перспективы восстановления двусторонних отношений, заявило посольство России в США.

«Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества», – говорится в заявлении российского посольства, которое было опубликовано в среду вечером.