Страсти по Касперскому не утихают

МОСКВА – В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности к деятельности «Лаборатории Касперского», которой инкриминируют создание «шпионских» программ для выуживания госсекретов других стран, в частности, США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные подозрения «абсурдными».

Напомним, ранее в Wall Street Journal написали, что «Антивирус Касперского» в автоматическом режиме искал на компьютерах файлы со словами «top secret» («совершенно секретно») и кодовыми названиями госпрограмм Соединенных Штатов. По словам источников издания, такая задача перед компанией могла быть поставлена только российскими властями.

До этого газета The New York Times сообщила, что об опасности использовании российских антивирусных программ еще около двух лет назад предупреждали израильские спецслужбы. В марте 2015 года агентство «Bloomberg» со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компании писало о том, что в многие из менеджеров «Касперского» тесно связаны с российскими военными и разведывательными ведомствами.

На этот раз, как передают СМИ со ссылкой на имеющиеся у них источники, с помощью программы, разработанной Касперским, российской разведке, возможно, удалось завладеть секретными документами с персонального компьютера одного из сотрудника Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Представители руководства «Лаборатория Касперского» и сам ее генеральный директор Евгений Касперский неоднократно опровергали все обвинения в контактах со спецслужбами и властями, заявляя, что ее хотят использовать как пешку в геополитической борьбе США и РФ.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что сотрудничество «Лаборатории Касперского» с ФСБ – секрет полишинеля.

«Она действительно очень активно сотрудничала со спецслужбами, что бы сегодня ни говорили господин Песков и сам Касперский, – добавил он. – Собственно, «Лаборатория Касперского» никогда особенно и не скрывала своих связей. Тем более, что это невозможно. Так, хорошо известно, что летом 2016 года проводилась совместная операция компании Касперского и ФСБ по поимке хакеров. Тогда, кстати, фирму Касперского представлял тот самый Стоянов, который затем был арестован – опять же вместе с рядом офицеров спецслужбы, которых позже обвинили в госизмене».

Из этого логически следует, что ФСБ и компания Касперского давно и прочно взаимодействуют, считает Роман Доброхотов.

«Получается, что сами российские власти уже признали плотное сотрудничество Касперского с сотрудниками ФСБ, – констатировал он. – Но когда об этом говорят американцы, в Москве делают вид, что «Лаборатория Касперского» – независимая частная корпорация, которая занимается исключительно своими делами и никакого отношения к охоте за чужими секретами не имеет».

По мнению шеф-редактора Insider, ситуация очень напоминает то, как российские власти ведут себя в отношении Украины.

«Там тоже действуют якобы некие частные силы, непонятные ополченцы, которые купили в магазине форму и где-то сами достали оружие, включая крупнокалиберное, – продолжил он. – Просто, дескать, их интересы совпали с интересами российского государства. И история с Касперским – в каком-то смысле продолжение гибридной войны, только уже в области кибербезопасности. Это очень удобно для российских властей, поскольку они всегда могут свои риски в случае разоблачения, скинуть на «частную» организацию и заявить, что они тут не причем».

При этом, однако, придется объяснить, зачем это вдруг частному предпринимателю – «Лаборатории Касперского» – могли понадобиться госсекреты США, кроме как для того, чтобы отдать их в руки сотрудников ФСБ, подчеркнул Роман Доброхотов.

«В этой связи, как мне кажется, информация, изложенная Wall Street Journal, выглядит достаточно убедительно. Конечно, подобные обвинения в адрес фирмы Касперского звучат уже не первый раз, но сейчас они гораздо более серьезные, поскольку речь идет о преднамеренном хищении гостайн другого государства», – резюмировал он.

Как ему представляется, скандал может очень серьезно сказаться на международном бизнесе Касперского, поскольку очевидно, что санкции в этом случае не за горами.

Российские эксперты в контексте скандала, помимо прочего, обращают внимание на то, что серверы «Лаборатории Касперского» базируются в Москве, следовательно, доступ к данным, которые стекаются в них со всего света, согласно закону, просто обязан предоставляться спецслужбам. И тут уж совершенно неважно, существует ли в оформленном виде шефство Кремля над Касперским или нет, поскольку информация и без того попадет, куда следует.