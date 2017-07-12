«Лаборатория Касперского»: нас втянули в геополитическую борьбу

Российская компания «Лаборатория Касперского», работающая в сфере компьютерной безопасности, заявила в среду, что она стала жертвой геополитической борьбы между Россией и США, но в то же время подчеркнула, что готова ответить на любые вопросы американских властей, сообщает «РИА Новости».

Во вторник администрация Трампа исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков одобренных поставщиков технологических продуктов для правительственных ведомств.

Решение было принято на фоне опасений, что Кремль может использовать продукты компании для проникновения в американские сети.

«Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», – заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Руководитель компании Евгений Касперский неоднократно предлагал встретиться с представителями правительства США и дать показания Конгрессу и ответить на любые вопросы, отмечается в сообщении пресс-службы, на которое ссылается информагентство.