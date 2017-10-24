«Лаборатория Касперского» откроет исходные коды для независимых экспертов

Ранее администрация Трампа запретила правительственным ведомствам использовать ПО российской компании по соображениям безопасности
«Лаборатория Касперского» заявила, что попросит независимых экспертов оценить безопасность своего антивирусного программного обеспечения, которое, по заявлениям правительства США, может нанести ущерб национальной безопасности в связи с опасениями по поводу влияния Кремля на работу московской компании и перехвата данных российскими шпионами.
«Лаборатория Касперского», которую исследовательская фирма Gartner назвала одним из ведущих поставщиков потребительских продуктов в области кибербезопасности в мире, сообщила, что представит исходный код своего программного обеспечения и будущих обновлений продуктов для анализа широкому кругу экспертов в области компьютерной безопасности и правительственных чиновников.
Компания также пообещала привлечь сторонних экспертов для анализа других аспектов своего бизнеса, включая разработку программного обеспечения. Анализ ПО, которое установлено примерно на 400 миллионах компьютеров в мире, начнется в первом квартале 2018 года, сообщила компания.
«Нам нечего скрывать», – заявил в понедельник глава компании Евгений Касперский. По его словам, своими действиями компания сможет преодолеть недоверие и подтвердить приверженность защите людей в любой стране.
«Лаборатория Касперского» не назвала имена сторонних экспертов, отметив, что это будут люди с большим авторитетом в области кибербезопасности, способные проводить технический аудит, анализировать исходный код и оценивать уязвимости.
В сентябре администрация президента США Дональда Трампа запретила правительственным ведомствам использовать антивирусные продукты «Лаборатории Касперского».
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