Продукты от «Касперского»: насколько они вредны?

МОСКВА – Власти США приняли решение очистить правительственные компьютеры от продуктов «Лаборатории Касперского», а против самой компании ведется расследование по подозрению в связях с российскими спецслужбами и Кремлем, сообщают СМИ. На «чистку» компьютерных сетей федеральных ведомств отводится 90 дней.

Так, The New York Times со ссылкой как на бывших, так и на действующих американских чиновников пишет, что ФБР хочет, в частности, установить – содержат ли программы «Касперского», включая ее широко известный антивирус, «лазейки, позволяющие российской разведке проникать в компьютеры, на которых они установлены».

Топ-менеджеры самой компании «Лаборатория Касперского» неоднократно опровергали все обвинения, говоря, что ее хотят использовать как пешку в геополитической борьбе США и РФ.

«Никакое лицо или организация не представили публично никаких достоверных доказательств, поскольку обвинения основаны на ложных утверждениях и ошибочных умозаключениях», – говорится в заявлении компании.

Они открыто, не скрывая, помогали Федеральной службе безопасности (ФСБ) и департаменту «К» МВД, предоставляя свою экспертизу, своих специалистов и так далее

В Вашингтоне обеспокоены тем, что использование российских антивирусных программ может угрожать национальной безопасности страны.

В свою очередь посольство России в США заявило, что решение американского правительства отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского» вызывает сожаление, и отдаляет перспективы восстановления двусторонних отношений, передает Рейтер.

Заместитель главного редактора сайта Агентура.ру Ирина Бороган в интервью «Голосу Америки» отметила, что Касперский на самом деле сотрудничал с российскими спецслужбами.

«Известно, что персонал Касперского осуществлял экспертизу при расследовании компьютерных преступлений и хакерских атак в России, и других странах, где они осуществляются, – напомнила она. – Они открыто, не скрывая, помогали Федеральной службе безопасности (ФСБ) и департаменту «К» МВД, предоставляя свою экспертизу, своих специалистов и так далее. В этом нет никакого секрета, и сами сотрудники Касперского организовывали презентации на эту тему. Их можно найти в Интернете даже сейчас».

Вместе с тем, что касается новых обвинений в адрес компании, то твердых доказательств, свидетельствующих о том, что сотрудники «Лаборатории Касперского» могут быть причастны к чему-то негативному, пока общественности не представлено, считает заместитель главного редактора сайта Агентура.ру.

«Во всяком случае, на мой взгляд, – уточнила она. – Хотя, конечно, и само происхождение Касперского, который в свое время заканчивал школу КГБ, и его близкие связи с российскими спецслужбами, учитывая существующую политическую обстановку (в стране), разумеется, могут быть истолкованы таким образом, что продуктам, произведенным его компанией, сложно доверять, особенно в иностранных государствах».

По словам Ирины Бороган, люди, которые служили в органах безопасности, советских или российских, как правило, остаются довольно преданными своей структуре и часто соглашаются на сотрудничество, когда их об этом просят.

Предъявляйте аргументы, расшифровку кода и доказывайте, что это все так или иначе работает, крадет (информацию) или делает с ней еще что-то

«И все же Касперский, как мне видится, пока все-таки больше жертва политических предрассудков, чем обвинений, подтвержденных реальными доказательствами, – констатировала она. – Посмотрим, что будет дальше».

Журналистка не стала комментировать заявление компании Касперского.

«Но при этом понятно, что политика и сама личность Касперского напрямую увязана с продуктом, который они производят, – подчеркнула она. – Однако антивирус Касперского можно взять, пригласить для исследования независимую техническую экспертизу и найти все плохое, что там есть, и показать это нам, пользователям – неважно: российским, американским или любым другим. Это, например, позволило бы выявить, что данный продукт обладает возможностями, не заявленными официально, и может скачивать любую информацию с вашего компьютера без разрешения».

Однако этого на данный момент сделано не было, резюмировала эксперт.

В то же время заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов назвал обвинения в адрес компании безосновательными.

«Если есть какие-то конкретные претензии (к «Лаборатории Касперского»), то должны быть предъявлены соответствующие аргументы и доказательства на основе анализа качества самих программ, выявлены участки, которые представляют опасность и продемонстрировано, в чем она состоит, – заметил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Но, естественно, поскольку это прерогатива спецслужб, они предпочитают не раскрывать своих методов. А так – это все голословные утверждения».

Беспочвенные утверждения ничего кроме раздражения у профессионалов не вызывают, заявил Александр Баранов.

«Предъявляйте аргументы, расшифровку кода и доказывайте, что это все так или иначе работает, крадет (информацию) или делает с ней еще что-то. Тогда с этим можно запросто отправляться в суд. Например, в Гаагский, где податель иска вправе требовать существенных денежных компенсаций. В США ведь действительно есть крупные достижения в области компьютерных технологий и очень хорошие программисты», – заключил он.

Эксперт Атлантического совета по вопросам кибербезопасности Кеннет Гирс считает, что решение Министерства внутренней безопасности США носит скорее политический характер. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

«Специалисты хотели бы видеть доказательства. Если программное обеспечение дискредитировано – покажите нам ту самую секретную лазейку. Продемонстрируйте нам изъяны системы безопасности. Если это политический вопрос – скажите об этом тоже: «знаете, исходя из политической напряженности, мы не уверены в безопасности и просто принимаем меры», - отметил эксперт.

Ранее сайт Bloomberg сообщил об электронной переписке между основателем компании Евгением Касперским и топ-менеджерами лаборатории, которые обсуждали секретный проект в области кибербезопасности, созданный, предположительно, по запросу ФСБ. По мнению Bloomberg, речь шла о разработке инструментов, не только защищающих от кибератак, но и позволяющих собирать информацию об организовавших их хакерах с тем, чтобы потом передавать ее российским спецслужбам.