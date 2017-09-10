В РФ обнародованы данные о жертвах среди советских военных на Кубе

Минобороны РФ впервые раскрыло данные о жертвах среди советских военных на Кубе в 60-е годы, включая период, который получил в истории название Карибского кризиса. Согласно этим данным, за два года, начиная с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года, на острове погибли 64 гражданина СССР. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на сайт военного ведомства РФ.

9 сентября 1962 года в России считают началом Карибского кризиса. Именно в этот день 55 лет назад – в рамках операции «Анадырь» – были осуществлены первые поставки советских баллистических ракет на Кубу; позднее эти ракеты были доукомплектованы ядерными боеголовками.

Американский самолет-разведчик U-2 обнаружил на Кубе советские ракеты лишь 14 октября 1962 года.С этого момента, собственно, и можно говорить о начале кризиса. В эти дни мир оказался на грани полномасштабной ядерной войны между США и СССР.

Как ранее отмечал в комментарии для «Голоса Америки» эксперт по Карибскому кризису Грэм Аллен, советские баллистические ракеты «держали под прицелом две трети территории Соединенных Штатов». Но в конечном итоге сторонам удалось достичь компромисса.

Опрошенные корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» эксперты назвали число погибших на Кубе советских военных сравнительно небольшим – с учетом состояния армии той поры и условий, в которых приходилось действовать личному составу вооруженных сил.

«Небольшими эти потери можно считать, конечно, только исходя из советской логики, – заметил в этой связи независимый военный аналитик Александр Гольц. – С количеством жертв у нас никогда не считались. А в ходе операции «Анадырь» было развернуто несколько тысяч военнослужащих, которые оказались в совершенно непривычных для себя климатических условиях, и, скажем откровенно, их совершенно не готовили к высадке в тропиках. Само название операции об этом недвусмысленно говорит (Анадырь – город на крайнем северо-востоке России (Чукотка) со среднегодовой температурой -6,9 градуса по Цельсию – В.В.). Известна история о том, что они ехали туда с валенками, тулупами и так далее. Сюда же следует добавить, что военные медики толком не знали, как действовать в таких климатических условиях. Все это и вело к потерям».

В том, что данные о потерях обнародованы только сейчас, Александр Гольц не находит ничего удивительного.

«Это демонстрация открытости России, в том числе – военного ведомства страны, – констатирует он. – Совсем недавно были открыты документы по Польше. Здесь важно сделать так, чтобы с одной стороны, это не принесло никакого вреда, а с другой – продемонстрировало бы нашу открытость. В общем – момент пиара».

В свою очередь, независимый аналитик Вадим Макаренко заметил, что здесь надо еще учитывать, что советские военнослужащие оказывали помощь кубинцам при стихийных бедствиях.

«Плюс болезни, плюс сложность адаптации к местным климатическим условиям, – добавил он. – К тому же, не забудем, это начало 60-х годов, транспорт, логистические системы работали тогда слабо. Так что потери тут не связаны с какими-то особыми операциями. Это, скорее, результат обустройства на новом месте, отсутствие нормальных госпиталей. Эти части не были вписаны в нормальную инфраструктуру военной жизни. Могли быть и потери случайного порядка. По опыту знаю, что случались такие годы, когда и по нескольку человек гибли в какой-нибудь небольшой части даже в обычных условиях. По крайней мере, так было раньше, в советское время».

По словам аналитика, данные, касающийся человеческих жертв среди советских военных в условиях Карибского кризиса опубликованы лишь сейчас просто потому, что вышел срок давности.

Между тем на экспертном уровне, характеризуя общий уровень военно-политического противостояния в мире, в России сегодня порой говорят о возможности нового кризиса «карибского» типа.

Александр Гольц по этому поводу заметил, что, «слава Богу, в российско-американских отношениях пока мы не дошли до этой стадии».

«Да, мы находимся в состоянии новой «холодной войны», но не более того, –утверждает он. – А о Карибском (он же Кубинский) кризисе сейчас вспоминают прежде всего в связи с американо-северокорейскими отношениями. Здесь напрашивается огромное количество аналогий. Но пока Ким Чен Ын не демонстрирует того благоразумия, которое продемонстрировал Никита Хрущев, который в итоге выполнил требования Кеннеди и вывел ракеты с острова», – отмечает Гольц.

Вадим Макаренко также считает, что нынешнее состояние отношений между США и Россией не имеет ничего общего с Карибский кризисом, хотя и выражает тревогу в связи со складывающейся ситуацией.