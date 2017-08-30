«Калашников» представил спецмашину для разгона беспорядков

Российский концерн «Калашников», который производит всемирно известные одноименные автоматы, представил новинку: грозную машину для разгона толпы.

Машина для подавления беспорядков «Щит» сделана на основе грузового автомобиля и оснащена огромным раздвижным стальным щитом с бойницами для ведения огня. Спецмашина также оборудована водометом.

«Калашников» представил разработку на московской оружейной выставке на прошлой неделе, заявив, что она разработана для российских правоохранительных органов.

По заявлениям концерна, спецмашина превосходит зарубежные аналоги.

На вооружение недавно сформированной Национальной гвардии России в последнее время поступила разнообразная техника для разгона демонстрантов.

Многие усматривают в этом обеспокоенность Кремля по поводу возможных массовых протестов в связи с экономическими трудностями, которые испытывает страна.