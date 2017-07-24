Талибан взял ответственность за взрыв смертника в Кабуле

ИСЛАМАБАД – По меньшей мере 35 человек погибли и десятки людей получили ранения в результате взрыва автомобиля в Кабуле, устроенного талибом-смертником.

Представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил данные о жертвах и пояснил, что смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в микроавтобус, где находились гражданские госслужащие.

Взрыв произошел на западе афганской столицы, когда автобус проезжал через людный рынок. Как сообщили очевидцы, среди жертв оказались торговцы и прохожие.

Медики предполагают, что число погибших увеличится.

Представитель полиции Кабула сообщил «Голосу Америки», что большая часть жертв работала в горнодобывающей и нефтяной промышленности.

Талибан взял ответственность за взрыв, заявив, что он был направлен против двух микроавтобусов, перевозивших сотрудников афганской разведки, и 38 из них были убиты.

Талибан известен склонностью завышать количество жертв подобных атак.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил взрыв, направленный против гражданского населения, как возмутительный и трусливый акт.

По данным ООН, вооруженный конфликт в Афганистане привел к беспрецедентному числу жертв в первые шесть месяцев 2017 года.

Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала около 1700 случаев гибели мирных жителей в период с 1 января по 30 июня. Пятая часть этих жертв пришлась на Кабул.

Взрыв в понедельник произошел на фоне признания Талибана, что один из трех смертников, атаковавших афганские войска в провинции Гильменд на прошлой неделе, был средним сыном верховного лидера этого исламистского движения Хайбатуллы Ахунзады.

Источники в Талибане и независимые афганские исследователи сообщили, что речь идет о 22-летнем Абдуле Рахмане, который начал готовиться к миссии смертника год назад.

Представители правительства, однако, заявляют, что эти утверждения являются вымыслом и пропагандой. Правительство Афганистана давно утверждает, что лидеры Талибана и их семьи живут в соседнем Пакистане и Катаре.

По мнению наблюдателей, если эти сообщения подтвердятся, это повысит авторитет лидера Талибана, которому с самого начала было трудно сохранять единство среди членов группировки. В этом случае боевики также получат дополнительный материал для усиления пропаганды в Афганистане, руководство которого давно критикуют за то, что их семьи живут за пределами охваченной насилием страны.

Талибан также активизировал боевые действия в большинстве из 34 провинций Афганистана. За последние дни талибы захватили еще несколько районов, увеличив территориальное влияние в стране, где правительство контролирует менее 60 процентов территории.