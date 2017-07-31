Вооруженные люди попытались ворваться в здание посольства Ирака в Кабуле

У здания дипмиссии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль
КАБУЛ – Полиция Афганистана сообщила, что у посольства Ирака в центре Кабула взорвалась заложенная в автомобиле бомба, после чего началась стрельба. По данным полиции, атака продолжается. Сообщений о жертвах пока не поступало.
Два представителя полиции сообщили, что у посольства взорвался автомобиль, после чего группа вооруженных людей попыталась ворваться в здание, расположенное в центре афганской столицы.
Очевидцы сообщают о том, что слышат выстрелы, что свидетельствует о том, что перестрелка продолжается.
Представители полиции выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены контактировать со СМИ.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Ранее подобные нападения в Кабуле осуществляли Талибан и филиал «Исламского государства».
«Голос Америки» следит за развитием событий.
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