Вооруженные люди попытались ворваться в здание посольства Ирака в Кабуле

КАБУЛ – Полиция Афганистана сообщила, что у посольства Ирака в центре Кабула взорвалась заложенная в автомобиле бомба, после чего началась стрельба. По данным полиции, атака продолжается. Сообщений о жертвах пока не поступало.



Два представителя полиции сообщили, что у посольства взорвался автомобиль, после чего группа вооруженных людей попыталась ворваться в здание, расположенное в центре афганской столицы.



Очевидцы сообщают о том, что слышат выстрелы, что свидетельствует о том, что перестрелка продолжается.



Представители полиции выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены контактировать со СМИ.



Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Ранее подобные нападения в Кабуле осуществляли Талибан и филиал «Исламского государства».

«Голос Америки» следит за развитием событий.