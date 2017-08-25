«ИГ» взяло ответственность за теракт в шиитской мечети Кабула

В результате нападения террористов-самоубийц на шиитскую мечеть в Кабуле погибло по меньшей мере 14 человек, в том числе два сотрудника полиции, многие получили ранения. Теракт произошел во время пятничной молитвы.

Представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил, что по крайней мере один нападавший взорвал себя у ворот мечети Имама Замана, а несколько других ворвались внутрь.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение. Полиция оцепила район вскоре после теракта. Местные жители сообщают, что слышали стрельбу внутри мечети. Очевидец говорит, что он видел, что как минимум три женщины и несколько детей были ранены и лежали на полу после взрыва.

Мечеть имама Замана является одной из главных шиитских мечетей в этом районе. В пятницу, священный для мусульман день, ее посещает множество людей. Трагедия в Кабуле произошла спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о своей новой политике в отношении Афганистана.

В рамках новой стратегии Трамп дал больше полномочий на принятие решений американскому командованию в этой стране, потребовал от Пакистана «немедленно» изменить свое поведение и прекратить предоставлять убежище афганским талибам.

Президент США также призвал афганские власти ускорить реформы, а не принимать существующую американскую помощь как должное.