Взрыв автомобиля в Кабуле: не менее 24 погибших, 40 раненых

Район известен тем, что здесь проживают несколько влиятельных политиков
В результате взрыва автомобиля, устроенного смертником в западной части Кабула в понедельник, погибли по меньшей мере 24 человека, сообщило министерство внутренних дел Афганистана.
По данным властей, 40 человек получили ранения.
Несколько известных политических лидеров проживают в этом районе афганской столицы. Он уже становился местом проведения нескольких атак.
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