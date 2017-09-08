Утопия и реальность: в Вашингтоне открылась выставка Ильи и Эмилии Кабаковых

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4020852.html
В Смитсоновском музее современного искусства имени Томаса Хиршхорна открылась уникальная выставка выдающихся художников современности Ильи и Эмилии Кабаковых. На открытии экспозиции побывал наш корреспондент Максим Москальков
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