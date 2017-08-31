«Свидетели Иеговы» в России: религиозную группу преследуют повсеместно и жестко

В России этим летом происходили события, которые живо напомнили преследования верующих в Советском Союзе: религиозная организация «Свидетели Иеговы», которую на протяжении всего существования СССР травили советские власти, оказалась вне закона, была признана экстремистской организацией и запрещена.

175 тысяч российских «Свидетелей Иеговы», называющих себя соверующими, столкнулись в российских городах с угрозой изъятия у них всей собственности, которая у них есть, – залы собраний подлежат реквизиции, а литература решением судов объявлена запрещенной.

Среди жертв кампании российских властей против «Свидетелей Иеговы» есть и беспрецедентные: в следственном изоляторе №1 города Орла уже более трех месяцев содержится гражданин Дании Деннис Кристенсен, который был арестован в конце мая в Орле только за то, что на собрании с соверующими читал Библию.

44-летний датчанин Деннис Кристенсен, который живет в Орле более 10 лет и женат на гражданке России уже 15 лет, отнюдь не является центральной фигурой в деятельности «Свидетелей Иеговы» в этом городе. Но когда 25 мая сотрудники ФСБ ворвались в частную квартиру, чтобы прекратить собрание соверующих, он начал объяснять силовикам, что они не имеют права этого делать. Итог – обвинение в экстремистской деятельности и заключение в следственном изоляторе, которое по решению суда должно продлиться, как минимум, до 23 ноября.

Адвокат Денниса Кристенсена Антон Богданов сообщил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что на судебных слушаниях, которых за это лето было несколько (жалоба на арест – отклонена, сам арест – продлен), присутствовали представители посольства Дании в России.

«Сотрудники посольства Дании периодически посещают Денниса Кристенсена в СИЗО с консульскими визитами и присутствуют на заседаниях суда, касающихся его содержания под стражей. Состояние здоровья господина Кристенсена удовлетворительное, я сейчас говорю о здоровье. Совсем недавно, на этой неделе, его посещал другой его адвокат. Дело это беспрецедентное, и тут неважно, иностранец это или наш соотечественник: он вправе верить в Бога так, как он верит, читать Библию, обсуждать ее со своими соверующими, а в этом случае все перечисленное как раз послужило поводом к возбуждению уголовного дела», – рассказал адвокат.

Само посольство Дании в Москве отказалось от комментариев по делу Кристенсена и посоветовало корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» обратиться непосредственно в Министерство иностранных дел в Копенгагене. Оттуда в ответ на запрос был получен краткий ответ: «Министерство иностранных дел Дании может подтвердить, что датский гражданин был задержан в России. Министерство иностранных дел Дании предоставляет консульскую помощь в этом случае. Министерство иностранных дел Дании не может больше комментировать этот вопрос в связи с профессиональной тайной».

Дания и Россия являются членами нескольких организаций, на площадках которых поднимаются вопросы прав человека, – в первую очередь это ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Однако Копенгаген нигде не озвучивал требование к российским властям отпустить своего подданного и не стал организовывать политическую кампанию в защиту репрессируемого за веру. Как следует из ответа датского МИДа «Голосу Америки», это ведомство также не склонно широко комментировать случай с Деннисом Кристенсеном.

Несколько юристов в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» предположили, что датская сторона сейчас ведет с Москвой не афишируемые ею переговоры по облегчению судьбы своего соотечественника и не хочет лишнего шума.

Обвинения, уголовные дела и суды

Дело Денниса Кристенсена — самое серьезное по примененным мерам, но отнюдь не единственное в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» в России. В Кабардино-Балкарии этим летом возбуждено два уголовных дела по обвинениям в «возбуждении ненависти» против двух соверующих «Свидетелей Иеговы» – Юрия Залипаева и Аркадия Акопяна.

26 августа в Ставропольском крае полиция задержала 18 человек на берегу озера только потому, что полицейские получили анонимный звонок о собрании на пляже «Свидетелей Иеговы». Об этом случае рассказало сетевое издание «ОВД-инфо»: «Более половины задержанных составляли дети, пожилые и инвалиды. В течение трех часов полицейские их допрашивали, задавая вопросы об их отношении к религии, причем детей допрашивали несмотря на несогласие их родителей, без объяснения их прав и обязанностей».

В Тольятти и Владимирской области «Свидетелей Иеговы» штрафовали в июле этого года за организацию встреч; в аннексированном Россией Крыму их преследуют так же жестко, как и в самой России: 28 июня после суда от инфаркта скончался обвиненный в «незаконной миссионерской деятельности» глава общины в Джанкое Виталий Арсенюк, а ранее в том же месяце призывная комиссия в Бахчисарайском районе потребовала от молодого человека для прохождения альтернативной гражданской службы предоставить «документ о перемене веры».

Мария Кравченко: «Свидетелей Иеговы» преследует власть при поддержке медиа

Исследователь аналитического центра «СОВА» Мария Кравченко в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказывает, что часто преследованиям «Свидетелей Иеговы» со стороны государства предшествуют негативные публикации о них в местных российских медиа: «В нескольких случаях мобилизовалась местная пресса – доносы на «Свидетелей Иеговы» появлялись в ней в форме «статьи о сектах», после чего начинались активные действия со стороны властных структур».

По словам Марии Кравченко, доносили на членов неугодной им религиозной группы и обычные граждане: «Например, преследования в Кабардино-Балкарии, когда людей привлекали к ответственности за распространение запрещенных брошюр, начались по индивидуальному доносу. Это есть и в решении суда, где об этом сказано – гражданин пришел на собрание «Свидетелей Иеговы», а потом донес на них».

Исследователь говорит, что в России «есть пул экспертов-религиоведов, которые занимаются «борьбой с сектами». «Эти эксперты уже давно публиковали разные заключения о том, что «Свидетели Иеговы» являются опасной сектой, а сейчас к ним начали прислушиваться. Возможно, за этими преследованиями стоит и Русская православная церковь, с которыми могут быть связаны эти эксперты, да и правоохранительные органы с прокуратурой теперь на мнение РПЦ вполне реагируют».

Ярослав Сивульский: мы практически вернулись в СССР

Член руководящего комитета Управленческого центра свидетелей Иеговы в России Ярослав Сивульский в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что решение российских судов о полном запрете «Свидетелей Иеговы» в России будет обжаловано на международном уровне: «Мы будем пытаться обжаловать это решение в международных инстанциях, у нас есть довольно эффективная судебная инстанция в Европе – это Европейский суд по правам человека, и мы готовим туда жалобу. Там уже сейчас находятся 23 жалобы на решения, которые были ранее приняты судами России. Они объединены в один иск, и мы ждем, что в скором времени решения по этому иску. Если это произойдет, то это может подорвать и основания для решения Верховного суда России о запрете деятельности Управленческого центра «Свидетелей Иеговы».

«Мы будем использовать все способы, чтобы доказать, что мы не являемся экстремистской организацией, и что обвинения нас в экстремизме – ни на чем не основаны, надуманы и часто просто сфабрикованы от начала до конца. Относительно наших помещений – тоже будем пытаться юридически их отстоять. Это очень печальный факт, что впервые в современной России государство конфискует церковное имущество у верующих. Он говорит о том, что мы практически вернулись в Советский Союз», – с горечью отмечает Ярослав Сивульский.