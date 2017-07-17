Верховный Суд России оставил в силе запрет относительно «Свидетелей Иеговы»

Верховный Суд Российской Федерации отклонил апелляцию относительно запрещения деятельности «Свидетелей Иеговы» в стране.

В понедельник суд отклонил все ходатайства защиты, в том числе и показания специалиста-религиоведа.

В постановлении суда говорится, религиозной конфессии придется закрыть свой центральный офис в Санкт-Петербурге, а также двери почти 400 храмов по всей стране. Залы царства «Свидетелей Иеговы» будут переданы правительству России.

«Хотя мы и были готовы к отрицательному решению, оно все равно является очень разочаровующим», - сказал представитель «Свидетелей Иеговы» Давид Симонян. «Вызывает беспокойство тот факт, что, несмотря на подавляющие доказательства, свидетельствующие об обратном, мощные силы внутри России продолжают называть нашу организацию экстремистской».

Виктор Женков - адвокат «Свидетелей Иеговы» - заявил, что решение Верховного Суда РФ будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«Свидетели Иеговы» утверждают, что в России насчитывается около 170000 последователей. Специалисты считают, что всего в мире живет около 8 миллионов верующих этой религиозной конфессии.