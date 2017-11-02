США располагают свидетельствами причастности 6 чиновников из РФ к кибератаке

Министерство юстиции США собрало достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения шести членам российским официальным лицам в связи со взломом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии в преддверии выборов 2016 года, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с расследованием.

Над расследованием хакерской атаки совместно работали федеральные агенты и прокуроры в Вашингтоне, Филадельфии, Питтсбурге и Сан-Франциско. Как сообщает издание, прокуратура может предъявить обвинения в следующем году.

Предъявление обвинений конкретным представителям российских вооруженных сил и разведки может затруднить для них выезд за границу, однако вряд ли приведет к арестам и тюремному заключению, пишет издание.

Расследование по делу о хакерской атаке, которое ведут эксперты в области кибербезопасности, началось до назначения спецпрокурора Роберта Мюллера, которому в мае было поручено возглавить расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными президента Трампа и российскими интересами.

Мюллер и Минюст договорились, что техническое расследование кибератаки будет продолжать группа агентов и прокуроров, которой оно было поручено изначально.

Американская разведка пришла к выводу, что за кибератаками, в результате которых были опубликованы тысячи электронных писем и других документов, стояли российские разведывательные органы. В январе американское разведсообщество заключило, что российский президент Владимир Путин поручил вмешаться в выборы, чтобы способствовать победе Дональда Трампа.

Россия отрицает, что вмешивалась в выборы, а Трамп настаивает на том, что его штаб не вступал в сговор с российскими властями. Если федеральные прокуроры доведут дело до суда, будут выявлены личности российских хакеров, стоявших за атакой на Национальный комитет Демократической партии и взломом электронной почты Джона Подесты, возглавлявшего предвыборный штаб соперницы Трампа – Хиллари Клинтон.

Это может стать вторым случаем, когда США обвиняют российских граждан в киберпреступлениях. В марте Минюст обвинил двух российских разведчиков и двух хакеров в организации похищения 500 миллионов аккаунтов Yahoo в 2014 году.