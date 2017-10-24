Законодатели расследуют действия Минюста в период предвыборной кампании-2016

Законодатели-республиканцы, возглавляющие два комитета Палаты представителей, заявили во вторник о проведении расследования по поводу ряда действий Минюста в прошлом году, включая решения ФБР, относящиеся к демократическому кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

Принятые в 2016 году решения «породили целый комплекс… вопросов, на которые должны быть даны ответы», говорится в заявлении Юридического комитета и Комитета по надзору и правительственной реформе.

Речь идет, в частности, об объявлении о расследовании по поводу обращения с секретной информацией в электронной переписке Хиллари Клинтон – при том, что о расследовании в отношении членов предвыборного штаба Дональда Трампа публично объявлено не было.