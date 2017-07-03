Полиция США принимает меры по обеспечению безопасности в День независимости

В то время, как жители США готовятся отметить День независимости, местные правоохранительные органы и федеральные власти совместными усилиями обеспечивают безопасность предстоящего празднования.

Как ожидается, крупнейшее в стране шоу фейерверков, которое пройдет во вторник в Нью-Йорке, будет смотреть более трех миллионов человек. Хотя нью-йоркская полиция не усмотрела никаких «достоверных угроз» в преддверии празднования, мэр города Билл Де Блазио заявил, что на улицах будут работать сотрудники Департамента по борьбе с терроризмом и «хорошо вооруженные полицейские».

В Вашингтоне также ожидаются сотни тысяч человек на различных праздничных мероприятиях, в числе которых – салют и концерт на Капитолийском холме. Глава столичной полиции Питер Ньюшэм на прошлой неделе заявил, что угрозы нападений во время празднования нет, однако полиция будет задействована «на полную мощность».

За день до запланированных мероприятий вдоль Национальной аллеи выстроили полицейские заграждения и контрольно-пропускные пункты.

Полиция Бостона также заявила, что в день праздника в городе будет усилено присутствие правоохранительных органов, хотя ни о каких угрозах информации нет.

Местные правоохранительные органы в сотрудничестве с ФБР будут использовать беспилотник для наблюдения за толпой во время шоу фейерверков Boston Pops Fireworks Spectacular на реке Чарльз, которое, как ожидается, посетят до 500 тысяч зрителей.

Ранее в этом году полиция использовала беспилотник для обеспечения безопасности на Бостонском марафоне.