Федеральный суд заблокировал положения закона Техаса о «городах-убежищах»

Федеральный судья приостановил отдельные положения закона Техаса, направленные на поддержку федеральных иммиграционных служб с помощью санкций против так называемых «городов-убежищ».

Решение суда было принято за два дня до вступления закона в силу.

Главный окружной судья федерального суда в Сан-Антонио Орландо Гарсия пришел к выводу, что закон штата едва ли выдержит проверку на конституционность.

«Суд не может пересматривать решение законодателей и не занимается этим, – говорится в 94-страничном решении Гарсии. – Однако штат не может использовать свои полномочия в нарушение Конституции Соединенных Штатов».

Представитель генерального прокурора Техаса не был доступен для комментария.

Закон Техаса, направленный против юрисдикций, отказывающихся сотрудничать с федеральными иммиграционными властями, считается одной из самых жестких антииммиграционных мер в стране.