Суд защитил «города-убежища» от Минюста

Судья федерального суда заблокировал возможность Министерства юстиции США отказывать в передаче грантов так называемым «городам-убежищам».

Власти «городов-убежищ» отказываются помогать кампании Дональда Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией. В частности, сотрудники полиции таких городов не проверяют у задержанных законность их пребывания на территории США.

Генпрокурор США Джефф Сешнс в августе заявил, что Вашингтон заморозит предоставление средств, направляемых из федерального бюджета на обеспечение общественной безопасности, муниципалитетам, которые не предоставят иммиграционным властям неограниченный доступ к своим тюрьмам и не обеспечат паузы в 48 часов перед освобождением задержанных, уличенных в иммиграционных нарушениях.

Чикаго – третий по численности населения город США – предоставляющий убежище нелегальным иммигрантам, подал судебный иск на это решение, указывая, что оно незаконно.

Федеральный судья Гарри Лейненвебер вынес предварительный вердикт и удовлетворил иск Чикаго. Это решение может быть распространено и на другие «города-убежища».