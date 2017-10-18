Федеральный судья вновь заблокировал указ Трампа о запрете на въезд в США. Белый дом в ярости.

«Сегодняшнее глубоко ущербное решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и соблюдению минимальных стандартов безопасности при въезде в Соединенные Штаты», - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном вскоре после того, как судья Деррик Уотсон вынес решение против указа, который касался въезжающих в США граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Со своей стороны, судья Уотсон заявил, что новый указ «страдает от тех же болезней, что и его предшественник: в нем не содержится убедительных свидетельств того, что въезд более 150 миллионов граждан из шести указанных стран будет «пагубным для Соединенных Штатов».

Первый указ Трампа, предусматривавший запрет на въезд в США для граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, в январе вызвал хаос и протесты в аэропортах США, прежде чем был заблокирован судьями.

Постановление суда в Гонолулу ознаменовало собой очередной виток противостояния судебной и исполнительной властей, исход которого, по мнению экспертов, в конечном итоге решится в Верховном суде США.

В министерстве юстиции США назвали постановление суда ошибочным и заявили о готовности обжаловать его в кратчайшие сроки.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк также заявила: «Мы намерены исполнять все законным юридические требования, однако рассчитываем на победу в этом споре после рассмотрения апелляции».

Судья Уотсон, напротив, уверен, что штат Гавайи сумеет доказать, что последний указ Трампа нарушает федеральное иммиграционное законодательство.

Следуя постановлению суда, Государственный департамент США поручил посольствам и консульствам по всему миру «возобновить регулярную обработку визовых заявлений» для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванного представителя внешнеполитического ведомства.

В то же время Госдепартамент намерен оставить в силе ограничения, введенные для граждан Северной Кореи и Венесуэлы «в целях максимальной защиты национальной безопасности», поскольку эти страны не были указаны в постановлении суда.