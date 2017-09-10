Джим Джордан: консерваторы не обсуждают смещение Райана с поста спикера

Член Палате представителей Джим Джордан заявил в воскресенье, что он и другие законодатели-консерваторы не обсуждают вопроса о смещении Пола Райана с поста спикера, несмотря на недовольство по поводу того, как лидеры республиканцев действовали в ситуации с повышением лимита госдолга, не включив в решение проблемы налогов-бюджетную реформу.

Многие республиканцы недовольны договоренностью о повышении потолка госдолга, которую на прошлой неделе заключил президент Трамп с лидерами демократов, чтобы обеспечить финансирование федеральных программ до 8 декабря.

В воскресном интервью Fox News республиканец Джордан возложил вину за это решение на лидеров своей партии, в том числе Райана, заявив, что они не предоставили Трампу никаких «хороших вариантов» перед тем, как он достиг соглашения с демократами.

«В этой ситуации ему (Трампу) не дали никаких хороших вариантов», – сказал Джордан, один из основателей и бывший председатель консервативного «Кокуса свободы». При этом он заявил: «Никто не обсуждает смену руководства». По его словам, опубликованную на прошлой неделе статью Washington Post о том, что консерваторы встретились с Райаном, чтобы выразить ему свое недовольство, «едва ли можно назвать новостью», поскольку законодатели встречаются с Райаном каждую неделю.

В 2015 году недовольные консерваторы сместили с поста спикера предшественника Райана, республиканца Джона Бейнера.

Новый план предусматривает выделение 15,25 миллиарда долларов на оказание помощи жертвам ураганов «Харви» и «Ирма».

Девяносто республиканцев в Палате представителей, в том числе многие члены «Кокуса Свободы», проголосовали против этого законопроекта, который Трамп впоследствии подписал.

Консерваторы давно требуют, чтобы любые решения о повышении лимита госдолга принимались в сочетании с бюджетными реформами. Однако данное соглашение предусматривает повышение лимита госдолга и выделение помощи жертвам урагана без сокращения расходов в других областях.

Лидеры республиканцев призывали повысить госдолг на 18 месяцев, однако Трамп согласился на трехмесячное повышение, предложенное демократами.

По мнению Джордана, Трамп придерживается той же позиции, что и «Кокус Свободы», приоритет которого – представлять интересы людей, которые считают, что власти о них забывают. Он убежден, что, если консерваторы президенту предложат президенту свои варианты, он выберет их.