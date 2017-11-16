Стартуют американо-японские военно-морские учения

Военно-морские силы США и Японии в четверг должны начать совместные маневры, которые продлятся 10 суток. В военных учениях примут участие более 14 тыс. американских моряков, включая экипажи авианосца «Рональд Рейган», эсминцев «Стэтхем», «Шафи», «Мастин», а также разведывательные и патрульные суда.

Цель совместных учений – повысить боевую готовность и степень взаимодействия американских и японских ВМС путем проведения операций на воде и в воздухе. Основной район маневров – воды, окружающие японский остров Окинава.

Американо-японские военно-морские учения пройдут вслед за аналогичными учениями, недавно проведенными в западной части Тихого океана ВМС США и Южной Кореи.

Кроме того, в минувшие выходные отдельные учения были проведены в Японском и Восточно-Китайском морях с участием группы военных кораблей Японии и трех американских авианосцев.

По оценкам наблюдателей, такая демонстрация военной силы США и их союзников призвана оказать давление на власти Северной Кореи и послать Пхеньяну четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты обладают возможностями в короткий срок развернуть в регионе значительные военные силы.