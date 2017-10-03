США и Украина намерены укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

В Киеве состоялся первый Американо-Украинский Диалог по кибербезопасности. В совместном заявлении по его итогам отмечается, что, поддерживая давний диалог в различных сферах, США и Украина намерены укреплять двустороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности, рассматривая его как важный компонент стратегического партнерства.

«Сотрудничая, мы повысим нашу стойкость в противостоянии киберугрозам, обеспечивая открытость, функциональную совместимость, надежность и открытость Интернета», – подчеркивается в документе.

В заявлении отмечена как необходимость обеспечения кибербезопасности в государственных масштабах, так и значение сотрудничества в рамках НАТО.

Межведомственные делегации, принявшие участие в мероприятии, представляют широкий спектр государственных структур, занимающихся предотвращением, обнаружением и отражением киберугроз.