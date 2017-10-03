США и Украина намерены укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

В Киеве прошел первый Американо-Украинский диалог по кибербезопасности
В Киеве состоялся первый Американо-Украинский Диалог по кибербезопасности. В совместном заявлении по его итогам отмечается, что, поддерживая давний диалог в различных сферах, США и Украина намерены укреплять двустороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности, рассматривая его как важный компонент стратегического партнерства.
«Сотрудничая, мы повысим нашу стойкость в противостоянии киберугрозам, обеспечивая открытость, функциональную совместимость, надежность и открытость Интернета», – подчеркивается в документе.
В заявлении отмечена как необходимость обеспечения кибербезопасности в государственных масштабах, так и значение сотрудничества в рамках НАТО.
Межведомственные делегации, принявшие участие в мероприятии, представляют широкий спектр государственных структур, занимающихся предотвращением, обнаружением и отражением киберугроз.
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