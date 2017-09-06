Посол США: при осмотре консульства в Сан-Франциско закон не нарушался

Американские власти не выходили за рамки закона при осмотре помещений, которые занимало российское консульство в Сан-Франциско. Об этом в совместном интервью Русской службе "Голоса Америки" и Радио Свобода заявил посол США в России Джон Теффт. Сообщения о том, что на представителей российской дипломатической миссии якобы было оказано давление, являются ложными, подчеркнул он.

Теффт также выразил надежду на то, что обе стороны воздержатся от дальнейшего сокращения дипломатических миссий. Он отметил, что отзыв согласия на пребывание консульства в Сан-Франциско последовал за требованием российской стороны сократить число американских дипломатов в стране – чтобы "паритет" соблюдался как в численности работников, так и в количестве консульств.

Ситуацию с приостановкой выдачи неиммиграционных виз в Москве и регионах России Джон Теффт назвал вынужденной мерой, пояснив, что в консульствах не хватает персонала. Он особо подчеркнул, что действия Вашингтона не являются наказанием для граждан России и заявил, что американская сторона заинтересована в развитии делового сотрудничества между двумя странами.

В минувший вторник президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дополнительно сократить штат американской дипломатической миссии на 155 человек, но пока не будет этого делать.

28 июля Россия потребовала от США сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. США в свою очередь заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Путин поручил оспорить действия американских властей в суде.