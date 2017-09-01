JetBlue высадилась в Гаване

Американская авиакомпания JetBlue Airways открыла два офиса по продаже билетов в столице Кубы - Гаване. Это очередная американская компания, которая демонстрирует уверенность в перспективах кубинского рынка, несмотря на заявления президента Дональда Трампа, который намеревался пересмотреть условия нормализации двусторонних отношений между двумя странами. Ранее представительства на Кубе открыли авиакомпании American Airlines и Delta Airlines.

Кроме трех авиакомпаний, серьезное присутствие на Кубе имеют корпорация Google, которая разместила на острове серверы и шоу-рум, и Marriott International, управляющая одним отелем в Гаване и заявившая о намерении открыть второй в 2019 году.

В первые шесть месяцев 2017 года, Кубу посетили около 300 тыс граждан США, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отношения Вашингтона и Гаваны осложнились после того, как в декабре стало известно, что несколько американских дипломатов и членов их семей испытывают проблемы со здоровьем в результате воздействия, предположительно, ультразвукового излучателя. После этого Вашингтон попросил покинуть США двух кубинских дипломатов.