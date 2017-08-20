Умер Джерри Льюис – легенда кинематографа 50-60 годов

Легендарный американский комик Джерри Льюис, работавший вместе с покойным Дином Мартином, прежде чем продолжить самостоятельную карьеру в кино, скончался в своем доме в Лас-Вегасе. Ему был 91 год.

На пике своей популярности Мартин и Льюис выступали в ночных клубах и на радио с номерами, окрашенными беззаботной буффонадой. Они также снимались в фильмах, и их дуэт был главной «приманкой» для зрителей кинотеатров в 1950-1956 годах.

После разрыва с Мартином Льюис оставался самым популярным киноактером вплоть до середины 1960-х, прославившись в таких классических фильмах, как «Коридорный» (The Bellboy, 1960 год) и «Чокнутый профессор» (The Nutty Professor, 1963). Будучи главной звездой кинокомпании Paramount, он обладал творческой свободой и мог снимать такие фильмы, какие хотел.

Льюис также известен своим участием в борьбе с нейромышечным заболеванием мышечная дистрофия. С 1955 по 2011 год он ежегодно проводил благотворительный телемарафон в День труда. В ходе этих телемарафонов было собрано в общей сложности 2,5 миллиарда долларов.