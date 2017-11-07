Год спустя. Документальный портрет американского электората

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Весь день восьмого ноября 2016 года съемочная группа кинодокументалиста Джеффа Дойчмана провела с шестнадцатью избирателями из самых разных слоев американского общества. Результатом этой работы стал фильм, который так и называется: «Восьмое ноября 2016-го».
«Мы хотели охватить широкий круг людей, представить географическое, демографическое и идеологическое разнообразие», – рассказывает исполнительный продюсер Джефф Дойчман.
Среди героев фильма: сикхский таксист из Нью-Йорка, поддерживающий демократа Хиллари Клинтон; недавно освобожденный из тюрьмы житель Алабамы, который впервые за тридцать лет получил право голоса; ветеран вооруженных сил, отдавший в Майами голос за Дональда Трампа, и так называемый «мечтатель», чье будущее было поставлено на карту.
При этом подавляющее большинство избирателей верило прогнозам средств массовой информации о победе Хиллари Клинтон.
«Все закончится к девяти часам, результаты огласят в девять тридцать. Все будет спокойно и прекрасно», – уверенно заявляет один из героев фильма – либеральный художник из Нью-Йорка. На вопрос режиссера: «А если выйдет иначе?», он спокойно отвечает: «Что? Не может быть, помяните мое слово».
Джефф Дойчман говорит, что его документальный фильм раскрывает глубокие культурные противоречия американского общества, которые СМИ проигнорировали.
«Я считаю, что мы застряли в «эхо-камерах», – говорит создатель фильма. – Мы окружаем себя единомышленниками. И я это понимаю. Я делаю то же самое. Но я думаю, очень важно постоянно напоминать себе о том, насколько велика и разнообразна эта страна. Надо всегда помнить об этом, когда мы решаем, как проголосовать и что сказать».
У каждого из шестнадцати героев картины свои политические пристрастия и веские аргументы в их пользу. Так, например, Том, представитель малого бизнеса из Массачусетса, считает: «Если бы экономика развивалась, я бы мог расширить свой бизнес, нанять больше людей, и мог бы проводить больше времени с семьей. Для меня это очень важно».
Фильм показывает, как команды претендентов и одностороннее освещение в СМИ подпитывали предрассудки и страхи избирателей.
Например, один из героев фильма, житель Массачусетса, опасался, что, если «изберут Хиллари, она собирается поднять налоги, а мы и так из-за здравоохранения нищаем. Поэтому я боюсь, что впереди у нас – трудные времена, чтобы свести концы с концами».
Еще одна тема фильма – это проблемы, с которыми могут столкнуться меньшинства в случае победы Дональда Трампа.
По словам автора фильма, мало что изменилось год спустя. Америка по-прежнему глубоко поляризована. Он надеется, что, показывая реальные портреты американских избирателей, фильм будет способствовать диалогу.
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