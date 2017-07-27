Глава фирмы Amazon Джефф Безос – самый богатый человек в мире

Как сообщили в четверг американские СМИ, Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком на планете, уступив это место Джеффу Безосу.

По данным журнала Forbes, состояние Безоса – основателя и руководителя компании Amazon – составило приблизительно 90,6 миллиарда долларов, а состояние владельца Microsoft – 90 миллиардов.

По мнению экспертов, колебания рыночной конъюнктуры могут, однако, привести к новому изменению этого соотношения.

Десятые доли процента, благодаря которым Безос вышел на первое место, прибавились к его состоянию в течение последнего года, когда стоимость акций Amazon выросла более чем на 40 процентов.

В апреле нынешнего года Безосу принадлежало около 81 миллиона акций Amazon, т.е. приблизительно 17 процентов стоимости компании.